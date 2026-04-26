Реал хоче призначити головним тренером Клоппа в парі з легендою мадридців
Останнє слово залишиться за німецьким наставником
близько 3 годин тому
Німецький спеціаліст Юрген Клопп є основним кандидатом на посаду головного тренера Реалу. Про це повідомляє відомий журналіст Рамон Альварес де Мун.
За інформацією джерела, у клубі розглядають його як пріоритетний варіант завдяки його тренерському досвіду та досягненням у різних лігах.
Зазначається, що можливе призначення Клоппа у зв'язці з Тоні Кроосом обговорюється всередині структури клубу і вважається одним із найімовірніших сценаріїв.
Головною умовою можливого переходу називається особиста згода Клоппа та його готовність прийняти пропозицію.
Також повідомляється, що Клопп і Кроос підтримують добрі стосунки та живуть неподалік один від одного на Майорці.
