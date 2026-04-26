Володимир Кириченко

Німецький спеціаліст Юрген Клопп є основним кандидатом на посаду головного тренера Реалу. Про це повідомляє відомий журналіст Рамон Альварес де Мун.

За інформацією джерела, у клубі розглядають його як пріоритетний варіант завдяки його тренерському досвіду та досягненням у різних лігах.

Зазначається, що можливе призначення Клоппа у зв'язці з Тоні Кроосом обговорюється всередині структури клубу і вважається одним із найімовірніших сценаріїв.

Головною умовою можливого переходу називається особиста згода Клоппа та його готовність прийняти пропозицію.

Також повідомляється, що Клопп і Кроос підтримують добрі стосунки та живуть неподалік один від одного на Майорці.

