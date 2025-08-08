Нападник Інтера Майамі Ліонель Мессі та форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не потрапили до списку претендентів на Золотий м’яч 2025 року, який опублікував журнал France Football 8 серпня.

Обидва зіркові футболісти пропустили номінацію вдруге поспіль. Ліонель Мессі залишається рекордсменом за кількістю здобутих Золотих м’ячів — він вигравав трофей вісім разів. Кріштіану Роналду у свою чергу п’ять разів ставав володарем престижної нагороди.

Цьогорічний список включає 30 футболістів. Церемонія вручення Золотого м’яча запланована на 22 вересня у Парижі. Торік переможцем став півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Портал Goal свою версію рейтингу головних претендентів на Золотий м'яч 2025.