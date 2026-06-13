Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо неможливості територіальних поступок у війні з росією. Своєю думкою український боксер поділився під час виступу на спеціальному заході «America’s Adversaries: The Russia Reality».

На мій погляд, тим людям, які займаються з приводу допомоги Україні, їм треба бути жорсткішими, тому що їм говорять одне, а роблять інше.

У мене є такі випадки, що мій товариш воював в 14-му, 15-му, 16-му році, захищаючи Донбас. І він загинув. У нього залишився син. І син сьогодні також захищає Україну на передовій. Як пояснити сину, що він повинен віддати Донецьк, який захищав його батько і помер? Це неможливо.

Я особисто, ми – українці, не можемо віддати те, що росія забрала і якось там внесла кудись. Це те саме, що росія зараз візьме і забере Аляску.

Ви повинні розуміти, що я не як політик кажу, я кажу як звичайна людина. Мені, якщо чесно, політика взагалі не подобається. Спілкування, чисте людське спілкування. Ми повинні домовлятися. В нас є мізки, у нас одна кров, вона червона. Все руйнує наше его і відсутність Бога в нашому житті.