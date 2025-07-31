Дебют у бразильській Серії А в 17 років? Я почав у Васко да Гама ще дитиною – мені було 7 років, коли я туди прийшов. Потім перейшов у Флуміненсе, ще одного великого клубу, який став частиною мого футбольного становлення. Згодом повернувся до Васко да Гама.

Я прекрасно пам’ятаю день свого дебюту в цьому клубі. Це було відчуття, ніби я досяг своєї мети, хоча очевидно, що це був лише початок довгого шляху, який мені потрібно було пройти.

Це була суміш різних емоцій, але однозначно – приємних: радість від досягнення мети, виходу на професійний рівень і дебюту у команді, де я провів практично все своє дитинство. І, звичайно, у мене є татуювання, присвячене тому дню – ось тут, на руці, записана дата мого дебюту і голу. Це одне з татуювань, яке має дуже важливе значення в моєму житті.