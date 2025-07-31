Татуювання з фавелами має для мене велике значення. Воно символізує місце, звідки я родом. Там досі живе частина моєї сім’ї. Щоб вибратися звідти, нам довелося пройти через чимало труднощів. Це татуювання для мене – як нагадування: куди б я не поїхав, фавела завжди зі мною. Люди звідти – завжди в моєму серці. Тому цей малюнок на тілі має для мене надзвичайно глибокий сенс. Так, з дитинства все було непросто. Багато хто знає, що народитися в такому районі, у фавелі – це складно. Це суворо. Моє дитинство було непростим. Але мій батько – герой. І мама – також. Попри всі обставини, вони завжди робили все, щоб нам нічого не бракувало. Саме тому я ще змалку вирішив: гратиму у футбол, щоб витягнути сім’ю звідти, дати батькові, мамі, сім’ї кращу долю. Якщо коротко – такою була моя історія. Моє дитинство – це труднощі, сила, віра і праця з ранніх років. Щоб мати шанс на краще життя.

Я добре пам’ятаю, що м’яч у нас був один із найдешевших. Коли ми грали на вулиці, то користувалися таким, який там, в Бразилії, називають «bola de leite», він не був шкіряним. Коли по ньому вдарити – болить нога. Ми грали на вулиці босоніж, без взуття. Часто забивали пальці об землю – але це було нормально. У Бразилії багато хто починає грати у футбол саме так: босоніж, без нічого, таким ось дешевим м’ячем, поганим… Ми бігали без футболок, бо не можна було бруднити одяг – треба було економити. Якщо забруднив, потім треба прати… Тому зазвичай грали тільки в шортах, без взуття, без футболок.

Кожне моє татуювання має значення – я не робив жодного просто так. Якщо спитаєте, що означає кожне з них, я розповім. Але от скільки їх у мене – навіть не знаю. Чи готовий зробити тату, яке буде асоціюватися з Україною та Карпатами? У мене вже є татуювання лева, зробив його давно – воно мені подобається і має своє значення. І коли я приїхав сюди, побачив, що на емблемі клубу теж зображено лева. Думаю, це близьке і клубу, і вболівальникам. Виходить, у мене вже є частинка того, що має значення для клубу, і людей.