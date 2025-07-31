Бразильський вінгер зізнався, чому вирішив приєднатися до Карпат під час війни в Україні
Львівський клуб влітку підсилився 26-річним латиноамериканським легіонером
близько 1 години тому
Вінгер Пауло Вітор назвав причину рішення приєднатися до Карпат під час війни в Україні. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Що стосується війни – сподіваємося, що вона якнайшвидше завершиться. Що все це припиниться, і люди знову зможуть жити в мирі – якомога швидше. Присутність тут бразильців і, загалом, південноамериканців, безумовно, допомагає. Ми спілкуємось між собою, ставимо запитання, цікавимось, як тут усе влаштовано.
Я говорив із Бруніньйо, Іґорем, Жаном – усі вони почуваються комфортно і щасливі. Вони приїхали сюди в оренду, провели хороший сезон, і клуб разом із ними вирішив, що вони залишаються. Саме тому, що їм тут добре. Бо, попри війну, як я вже казав, це дуже великий клуб. Клуб, який бореться за серйозні цілі. І саме цей меседж вони мені донесли: що їм тут комфортно, що незважаючи на обставини, Карпати – справді чудовий клуб.
До війни я вже стежив за українським футболом, бо тут грало багато бразильців, які згодом поїхали звідси до інших великих клубів – у топ-чемпіонати, Прем’єр-ліги інших країн. Тож я стежив за українським футболом, бо ззовні він є престижним – саме завдяки великій кількості бразильських гравців, які тут виступали. Коли я познайомився із Зозулею в Альбасете, мені було 18–19 років. Я тоді ще погано говорив іспанською, як і він, тож ми не надто спілкувались. Через це я особливо не дізнався нічого про Україну від нього. Але ще до того я вже знав про український футбол і стежив за ним – саме завдяки бразильцям, які сюди приїжджали грати.
Звичайно, безумовно, перевезу родину до Львова. Перед тим як приїхати, я поговорив із дружиною. І ще до того, як прийняти пропозицію від Карпат приїхати в Україну – розуміючи, що тут триває війна, – ми все обговорили, і вона підтримала це рішення. Сказала, що хоче бути поруч, що вона зі мною. Ми вже 9 років одружені. Відтоді як я поїхав з Бразилії у 18–19 років, вона завжди була поруч – і в Іспанії, і в Португалії, і коли ми повертались до Бразилії. Вона з самого початку поруч зі мною, і тепер ми також не хочемо розлучатися. Ми завжди тримаємося разом, і цього разу – не виняток. Вона приїде сюди, щоб жити зі мною. Сподіваємось досягти поставлених цілей разом із клубом і, звичайно, дуже хочемо, щоб усе зрештою склалося добре. Це найголовніше.
Вітор також поділився враженнями від Карпат.