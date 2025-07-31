Що стосується війни – сподіваємося, що вона якнайшвидше завершиться. Що все це припиниться, і люди знову зможуть жити в мирі – якомога швидше. Присутність тут бразильців і, загалом, південноамериканців, безумовно, допомагає. Ми спілкуємось між собою, ставимо запитання, цікавимось, як тут усе влаштовано.

Я говорив із Бруніньйо, Іґорем, Жаном – усі вони почуваються комфортно і щасливі. Вони приїхали сюди в оренду, провели хороший сезон, і клуб разом із ними вирішив, що вони залишаються. Саме тому, що їм тут добре. Бо, попри війну, як я вже казав, це дуже великий клуб. Клуб, який бореться за серйозні цілі. І саме цей меседж вони мені донесли: що їм тут комфортно, що незважаючи на обставини, Карпати – справді чудовий клуб.

До війни я вже стежив за українським футболом, бо тут грало багато бразильців, які згодом поїхали звідси до інших великих клубів – у топ-чемпіонати, Прем’єр-ліги інших країн. Тож я стежив за українським футболом, бо ззовні він є престижним – саме завдяки великій кількості бразильських гравців, які тут виступали. Коли я познайомився із Зозулею в Альбасете, мені було 18–19 років. Я тоді ще погано говорив іспанською, як і він, тож ми не надто спілкувались. Через це я особливо не дізнався нічого про Україну від нього. Але ще до того я вже знав про український футбол і стежив за ним – саме завдяки бразильцям, які сюди приїжджали грати.

Звичайно, безумовно, перевезу родину до Львова. Перед тим як приїхати, я поговорив із дружиною. І ще до того, як прийняти пропозицію від Карпат приїхати в Україну – розуміючи, що тут триває війна, – ми все обговорили, і вона підтримала це рішення. Сказала, що хоче бути поруч, що вона зі мною. Ми вже 9 років одружені. Відтоді як я поїхав з Бразилії у 18–19 років, вона завжди була поруч – і в Іспанії, і в Португалії, і коли ми повертались до Бразилії. Вона з самого початку поруч зі мною, і тепер ми також не хочемо розлучатися. Ми завжди тримаємося разом, і цього разу – не виняток. Вона приїде сюди, щоб жити зі мною. Сподіваємось досягти поставлених цілей разом із клубом і, звичайно, дуже хочемо, щоб усе зрештою склалося добре. Це найголовніше.