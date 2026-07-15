Павло Василенко

Будинок зірки збірної Іспанії Ламіна Ямаля в Барселоні ледь не став мішенню грабіжників. Спробу проникнення вдалося зірвати завдяки оперативним діям приватної охорони футболіста.

За інформацією La Vanguardia, інцидент стався в ніч після півфінального матчу чемпіонату світу, в якому Ямаль допоміг Іспанії перемогти Францію та вийти до фіналу. Охоронці помітили на камерах відеоспостереження двох чоловіків у масках, які перелізли через огорожу й намагалися проникнути на територію маєтку. Після цього було негайно викликано поліцію.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом спроби пограбування, а детективи вивчають записи камер, щоб встановити особи підозрюваних.

За даними іспанських ЗМІ, інцидент стався на тлі серії аналогічних крадіжок у цьому районі. Організовані злочинні групи дедалі частіше полюють на будинки відомих футболістів, розраховуючи заволодіти дорогими годинниками, ювелірними виробами та іншими предметами розкоші.

Особняк Ямаля добре відомий у Барселоні, адже раніше належав Жерару Піке та Шакірі. Напередодні чемпіонату світу футболіст сам показав будинок у відео, опублікованому в соцмережах.