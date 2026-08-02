Останній шанс на євроосінь: УЄФА назвав арбітрів обох матчів Динамо проти Карабаха
Саме вони визначать подальшу долю киян
УЄФА призначив суддівські бригади на матчі Динамо проти Карабаха у третьому кваліфікаційному раунді єврокубків.
Перший поєдинок відбудеться 6 серпня в Любліні. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом. Матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Данії.
Головним суддею призначено Мортена Крога. Йому допомагатимуть Стеффен Брамсен і Віктор Скітте. За роботу системи VAR відповідатиме Якоб Келет, його асистентом буде Єнс Мае. Четвертим арбітром стане Якоб Карлсен.
На матч-відповідь, який відбудеться 13 серпня в Баку, УЄФА призначив англійську суддівську бригаду. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром буде Стюард Етвелл. На лініях працюватимуть Іан Гассін і Нік Ґрінгейл. Систему VAR обслуговуватиме Льюїс Сміт, а його асистентом стане Пітер Бенкіс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Джеймс Белл.
Побив рекорд Юссуфа. Мунгенге дебютував за Динамо і встановив історичне досягення.