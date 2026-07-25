Павло Василенко

Майбутнє 18-річного півзахисника Греміо Габрієля Мека, яким активно цікавиться донецький Шахтар, залишається невизначеним. Попри те що бразильський клуб уже погодив умови трансферу, остаточне рішення залежить від самого футболіста.

За інформацією Portal do Gremista, Шахтар запропонував за молодого хавбека 12 мільйонів євро, і керівництво Греміо прийняло цю пропозицію. Однак сам Мек поки не дав згоди на переїзд до України, через що оформлення угоди призупинилося.

У Греміо вважають продаж гравця до Шахтаря найвигіднішим варіантом у нинішнє літнє трансферне вікно. Саме тому представники клубу нещодавно намагалися зв'язатися з футболістом та його оточенням, щоб обговорити подальші кроки, однак відповіді так і не отримали.

Наразі бразильський клуб розглядає два сценарії розвитку подій. Перший – трансфер до Шахтаря після отримання згоди гравця. Другий – продовження контракту з Меком і його подальші виступи за Греміо.

У нинішньому сезоні бразильський півзахисник провів 29 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 16 мільйонів євро.