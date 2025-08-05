Павло Василенко

В першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо в польському Любліні приймало кіпрський Пафос. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

На 36-й хвилині гравець Динамо Владислав Дубінчак змарнував чудовий гольовий момент. Він пробив з меж штрафного майданчика, але влучив у ліву стійку. Через декілька хвилин форвард біло-синіх Владислав Ванат мав шанс відкрити рахунок, але влучно пробити головою йому не вдалося – м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

У середині другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота Пафоса, але після перегляду ВАР змінив своє рішення – порушення правил не було.

А в кінці зустрічі Динамо пропустило – відзначився Андерсон Сілва.

Матч-відповідь пройде на Кіпрі 12 серпня.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації

Перший матч

Динамо – Пафос – 0:1

Гол: Андерсон Сілва, 84.