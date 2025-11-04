Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін порушив питання благодійності українських грандів після скандального інтерв'ю президента Динамо Ігоря Суркіса. Слова менеджера передає пресслужба клубу.

«Шахтар» не лише інвестує значні кошти у футболістів, але й знає, що таке справжня благодійність. Україна живе в умовах війни, і для нас надзвичайно важливо допомагати армії та людям. «Шахтар» регулярно звітує про свою благодійну діяльність – лише за минулий рік сума проєктів становила 32 мільйони гривень.

А президент клубу Рінат Ахметов та його бізнеси від початку повномасштабного вторгнення передали на благодійність 12,8 мільярда гривень. Це не слова – це конкретні справи та цифри. І хотілося б побачити конкретні цифри від «Динамо» на цю тему.