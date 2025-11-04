Палкін: «Ахметов передав 12,8 мільярдів на благодійність, хотілося б побачити конкретні цифри від Динамо»
Гендиректор Шахтаря вколов Суркіса після скандальних заяв президента киян
близько 1 години тому
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін порушив питання благодійності українських грандів після скандального інтерв'ю президента Динамо Ігоря Суркіса. Слова менеджера передає пресслужба клубу.
«Шахтар» не лише інвестує значні кошти у футболістів, але й знає, що таке справжня благодійність. Україна живе в умовах війни, і для нас надзвичайно важливо допомагати армії та людям. «Шахтар» регулярно звітує про свою благодійну діяльність – лише за минулий рік сума проєктів становила 32 мільйони гривень.
А президент клубу Рінат Ахметов та його бізнеси від початку повномасштабного вторгнення передали на благодійність 12,8 мільярда гривень. Це не слова – це конкретні справи та цифри. І хотілося б побачити конкретні цифри від «Динамо» на цю тему.
2 листопада донецький Шахтар у Львові впевнено переграв Динамо у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (3:1). Усі перипетії навколо центрального поєдинку сезону, аналіз і огляд гри – на сторінці події Шахтар – Динамо на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Після болючої поразки президент киян Ігор Суркіс поділився інформацією щодо подальшої долі головного тренера біло-синіх Олександра Шовковського. У команди лише одна перемога в останніх семи матчах. А рекордну безпрограшну серію в чемпіонаті в 42 матчі було перервано.