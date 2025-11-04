Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкрив інформацію про трансферну політику, доходи клубу та виплату податків. Слова менеджера передає пресслужба «гірників».

Пан Суркіс порушив тему трансферів. Це важлива частина сучасного футболу, і я можу з упевненістю сказати: «Шахтар» веде свою трансферну політику ефективно та прозоро. З квітня 2022 року клуб заробив понад 400 мільйонів доларів. Ми інвестуємо в якісних гравців з метою їхнього розвитку та подальшого продажу. Купуємо футболістів за 10–15 мільйонів доларів і продаємо дорого й дуже дорого – у кілька разів дорожче. Лише за останні місяці ми продали двох гравців на суму 70 мільйонів євро. Частину отриманих коштів – близько 40 мільйонів євро – ми реінвестуємо в нових, якісних футболістів, і робимо це тому, що можемо собі дозволити.

Приклад Кевіна демонструє: навіть під час війни футболіст може прийти до УПЛ, вирости й перейти до найкращого чемпіонату світу – АПЛ. Це підвищує престиж українського футболу. Трансфер Кевіна став третім за вартістю серед переходів бразильських гравців в АПЛ у літнє трансферне вікно сезону-2025/26. Вище лише трансфери Куньї до «Манчестер Юнайтед» і Жоау Педру до «Челсі».

Перехід Георгія Судакова до «Бенфіки» – це не лише спортивний розвиток гравця збірної України, а й користь для всього українського футболу.

При цьому ми не забуваємо, що клуб – це також і платник податків. Наша успішна трансферна та комерційна діяльність дозволяє нам сплачувати значні податки. Від початку повномасштабної війни «Шахтар» сплатив понад 1,87 мільярда гривень податків, що еквівалентно приблизно 47 мільйонам доларів. Це наш реальний внесок в економіку країни. А тепер постає закономірне запитання, на яке хотілося б отримати відповідь: яка ситуація у нашого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків?