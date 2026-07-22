Павло Василенко

Правий захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолейшвілі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції. Як повідомив журналіст Руді Галетті, Панатінаїкос уже розпочав переговори щодо можливого трансферу 25-річного футболіста.

За інформацією джерела, афінський клуб активно працює над підписанням грузинського оборонця, однак боротьба за гравця лише набирає обертів. Повідомляється, що ще кілька клубів також звернулися до Шахтаря із запитом щодо умов можливого переходу та уважно стежать за розвитком ситуації.

Минулого сезону Гочолейшвілі виступав на правах оренди за німецький Гамбург, де провів 27 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Після завершення орендної угоди він повернувся до розташування донецького клубу, однак його майбутнє залишається відкритим.

Контракт грузинського захисника із Шахтарем діє до 31 грудня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у два мільйони євро.

Минулого сезону Панатінаїкос фінішував четвертим у чемпіонаті Греції та прагне посилити склад перед новою кампанією. Саме правий фланг оборони вважається одним із пріоритетних напрямків для підсилення, а Гочолейшвілі входить до числа головних кандидатів на цю позицію.