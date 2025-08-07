Павло Василенко

Сьогодні Панатінаїкос зіграє з донецьким Шахтарем у рамках першого поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Панатінаїкос – Шахтар

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу. Також гру буде транслювати телеканал UPL.TV, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).

Переможець пари Шахтар – Панатінаїкос в останньому відбірному етапі Ліги Європи протистоятиме турецькому Самсунспору.

Можливим суперником Шахтаря (у разі програшу грецькому Панатінаїкосу у відборі Ліги Європи) у кваліфікаційному плей-оф раунді Ліги конференцій буде невдаха пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).