Павло Василенко

Донецький Шахтар виявив інтерес до 18-річного лівого захисника Педріньо, зірки молодіжної академії Греміо. Український клуб останніми днями цікавився станом гравця та уважно стежить за його успіхами у молодіжній команді, повідомляє portaldogremista.

Інтерес Шахтаря поки не призвів до офіційної пропозиції, але цей крок підтверджує зростаючий авторитет футболіста на міжнародному ринку. Греміо бачить у Педріньо багатообіцяючого гравця, здатного в майбутньому принести як технічний, так і фінансовий прибуток.

Незважаючи на інтерес з боку європейських клубів, Греміо не поспішає вести переговори щодо захисника. Контракт гравця гарантує клубу стабільність, що дозволяє йому бачити потенціал для технічного зростання та майбутнього зростання.