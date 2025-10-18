Павло Василенко

Колишній головний тренер Ліверпуля, Наполі, Інтера, Реала, Ньюкасла та Валенсії Рафаель Бенітес близький до підписання контракту з Панатінаїкосом, повідомляє видання Sport24.gr.

65-річний іспанський спеціаліст зараз перебуває в Афінах, де веде переговори з власником клубу. Сторони обговорюють останні деталі можливої ​​угоди.

Бенітесу запропонували контракт на два з половиною роки з річною зарплатою в 5 мільйонів євро. Залишилося лише завершити останні формальності та підписати документи.

В останній місяць ширилися чутки, що Сергій Ребров може залишити посаду головного тренера збірної України та очолити Панатінаїкос.