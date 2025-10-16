Сергій Стаднюк

Матч європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану, в якому збірна України перемогла з рахунком 2:1 став ювілейним для головного тренера Сергія Реброва. Поєдинок, що відбувся у Кракові, був 30-м на посаді наставника національної команди.

Ребров увійшов до символічного клубу тренерів збірної України, які провели щонайменше 30 матчів. Лідером за цим показником залишається Олег Блохін, на рахунку якого 64 поєдинки.

Під керівництвом Реброва українські збірники наразі мають 14 перемог. При цьому були 8 нічиїх і 8 поразок, а загальна різниця м’ячів склала 48:42.

Ювілейні матчі Сергія Реброва на чолі збірної України

🔟 10-й матч – 26 березня 2024 року, Вроцлав, плей-оф відбору на Євро-2024 проти Ісландії (2:1);

2️⃣0️⃣ 20-й матч – 14 жовтня 2024 року, Вроцлав, Ліга націй, Дивізіон B, проти Чехії (1:1);

3️⃣0️⃣ 30-й матч – 13 жовтня 2025 року, Краків, відбір на ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).

