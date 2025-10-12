Павло Василенко

Збірна Нігерії пережила справжній жах у небі. Команді довелося здійснити екстрену посадку в Анголі, коли під час польоту літак отримав сильний удар по лобовому склу.

Як повідомляє AFP, інцидент стався після вильоту з Південної Африки, де «суперорли» проводили матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026. За планом літак мав лише коротко дозаправитися в Анголі, але вже через 25 хвилин після зльоту екіпаж був змушений терміново повертати до Луанди.

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, але полетіли нерви – гравці збірної були шоковані тим, що лобове скло літака раптово отримало потужний удар. Причину інциденту наразі з’ясовують технічні експерти.

Попри пережите, Нігерія має зібратися з силами, адже вже у вівторок команда зіграє вирішальний матч кваліфікації проти Беніну. Лише перемога залишить «суперорлів» у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.