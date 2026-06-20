Сергій Разумовський

ПАОК офіційно повідомив про завершення співпраці з головним тренером Разваном Луческу. Сторони припинили роботу за взаємною згодою.

Луческу-молодший удруге очолив грецький клуб у травні 2021 року. Найуспішнішим для нього став сезон-2023/24, у якому ПАОК під його керівництвом виграв чемпіонат Греції. Раніше румунський тренер уже працював із клубом із Салонік у період з 2017 до 2019 року.

За інформацією ЗМІ, 57-річний фахівець може продовжити кар’єру в Катарі. Інтерес до Луческу проявляє Аль-Садд. Наразі тренер веде переговори з клубом та вивчає деталі можливого проєкту. Разван Луческу є сином відомого румунського тренера Мірчі Луческу, який раніше працював із донецьким Шахтарем та київським Динамо.

ПАОК завершив сезон на третьому місці в чемпіонаті Греції. У єврокубках команда стартуватиме з другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27. Суперником грецького клубу стане переможець пари Динамо Київ — Університатя Клуж.

Раніше повідомлялося, що замінити Луческу в ПАОК може колишній тренер Шахтаря Маріно Пушич.