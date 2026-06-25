Павло Василенко

Збірна Південної Африки здолала команду Південної Кореї з рахунком 1:0 у рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026.

Єдиний гол на 63-й хвилині забив Тапело Масеко з передачі Тшепанга Моремі.

Зазначимо, що збірна Південної Африки посіла друге місце в групі, набравши чотири очки, й вперше у своїй історії подолала груповий етап. Раніше команда брала участь у Мундіалях 1998, 2002 та 2010 років.

Південна Корея з трьома балами посіла третє місце в групі й тепер очкує на свою долю. Команді треба не опуститися нижче восьмої позиції у рейтингу найкращих третіх команд, аби вийти до плейоф.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група А

ПАР – Південна Корея – 1:0

Гол: Масеко, 63.