Павло Василенко

Збірна Марокко перемогла Гаїті (4:2) у рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 вийшла до 1/16 фіналу змагання.

Марокканці пропустили вже на десятій хвилині після автоголу голкіпера Буну. На 39-й хвилині Ашраф Хакімі рахунок зрівняв, але майже одразу отримали ще один гол від Вілсона Ісідора.

На щастя для себе збірна Марокко вже зуміла зрівняти до перерви силами Ісмаеля Сайбарі, і в другому таймі на цій хвилі розгорнула поєдинок на власну користь завдяки голам Суф’яна Рахімі і Жессіма Яссіна.

Збірна Марокко вийшла до 1/16 фіналу з другого місця в групі, набравши сім очок. Команда Гаїті стала останньою у квартеті без набраних балів.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група С

Марокко – Гаїті – 4:2

Голи: Хакімі, 39, Сайбарі, 45+1, Рахімі, 78, Яссін, 89 – Буну, 10 (автогол), Ісідор, 43.