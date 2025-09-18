Павло Василенко

Футбольний гігант Манчестер Юнайтед продовжує дивувати світ: попри рекордні доходи у розмірі 666,5 млн фунтів стерлінгів (768 млн євро) за сезон 2024/25, клуб шостий рік поспіль звітує про чисті збитки.

Минулого сезону «червоні дияволи» пережили один із найгірших періодів у своїй історії: відсутність у Лізі чемпіонів і 15-е місце в АПЛ – найгірший результат за 51 рік. Водночас клуб показав зростання доходів на 0,7% та суттєво скоротив операційні збитки – з 69,3 млн до 18,4 млн фунтів.

Завдяки антикризовим заходам, включно зі скороченням персоналу під керівництвом співвласника Джима Реткліффа, загальні збитки знизилися з 113,2 млн до 33 млн фунтів. Виконавчий директор Омар Беррада наголосив, що клуб уже бачить позитивний ефект:

«Ми задоволені літніми трансферами. Поза полем проводимо структурні зміни, які мають закласти фундамент для спортивних та комерційних успіхів».

Комерційні доходи сягнули рекордних 333,3 млн фунтів, зокрема завдяки угоді з Snapdragon, а прибуток від домашніх матчів установив новий рекорд – 160,3 млн фунтів. Клуб прогнозує, що у наступному фінансовому році заробить від 640 до 660 млн фунтів, навіть попри відсутність у єврокубках.

За даними Deloitte Football Money League, Манчестер Юнайтед посідає 4-е місце у світі за доходами, поступаючись лише Реалу, Манчестер Сіті та ПСЖ. Це підкреслює фінансову потужність клубу, незважаючи на кризу на полі.

Водночас результати на старті нового сезону викликають занепокоєння: лише 4 очки у 4 турах – найгірший початок з 1992/93. Наставник Рубен Аморім перебуває під шаленим тиском напередодні домашнього поєдинку проти Челсі.