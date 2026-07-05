Володимир Кириченко

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе збільшив власний рекорд за кількістю голів у матчах плей-оф чемпіонатів світу.

У поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (1:0) француз реалізував пенальті на 70-й хвилині, забивши свій 11-й м’яч у плей-оф мундіалів.

До початку чемпіонату світу 2026 року рекорд належав бразильцям Леонідасу, який відзначився вісьмома голами у п’яти матчах плей-оф, та Роналдо, на рахунку якого було 8 забитих м’ячів у 10 зустрічах.

Попереднє досягнення Мбаппе перевершив ще у матчі 1/16 фіналу проти Швеції, коли оформив дубль і допоміг збірній Франції здобути перемогу з рахунком 3:0.

Мбаппе врятував Францію – команда Дешама дотиснула Парагвай і вийшли до чвертьфіналу ЧС-2026