Павло Василенко

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе різко відреагував на расистські висловлювання сенаторки Парагваю Селесте Амарільї, яка після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу опублікувала в соцмережі X образливі коментарі на адресу футболіста.

Скандальна заява пролунала після перемоги Франції над Парагваєм (1:0), у якій саме Мбаппе забив вирішальний гол і вивів свою команду до чвертьфіналу. Під час зустрічі нападник неодноразово зазнавав жорстких фолів, а після фінального свистка відмовився від традиційного привітання з воротарем суперників Орландо Гіллом.

У відповідь на образи француз не став мовчати. Мбаппе заявив, що слова політикині завдали більше шкоди репутації Парагваю, ніж будь-яка поразка на футбольному полі.

«Ви – мерзенна жінка, негідна посади, яку обіймаєте. Ви не представляєте Парагвай – країну, яка протягом турніру демонструвала пристрасть і честь. Через ваш відкритий расизм світ тепер говорить не про успіх вашої збірної, а про вашу ненависть», – заявив нападник.

Мбаппе також наголосив, що не дозволить безкарно поширювати расизм і мову ненависті, незалежно від того, хто є автором таких заяв.