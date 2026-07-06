«Ви – мерзенна жінка!». Мбаппе публічно розкритикував парагвайську сенаторку
Расистський скандал на ЧС-2026
близько 1 години томуПідписатися в
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе різко відреагував на расистські висловлювання сенаторки Парагваю Селесте Амарільї, яка після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу опублікувала в соцмережі X образливі коментарі на адресу футболіста.
Скандальна заява пролунала після перемоги Франції над Парагваєм (1:0), у якій саме Мбаппе забив вирішальний гол і вивів свою команду до чвертьфіналу. Під час зустрічі нападник неодноразово зазнавав жорстких фолів, а після фінального свистка відмовився від традиційного привітання з воротарем суперників Орландо Гіллом.
У відповідь на образи француз не став мовчати. Мбаппе заявив, що слова політикині завдали більше шкоди репутації Парагваю, ніж будь-яка поразка на футбольному полі.
«Ви – мерзенна жінка, негідна посади, яку обіймаєте. Ви не представляєте Парагвай – країну, яка протягом турніру демонструвала пристрасть і честь. Через ваш відкритий расизм світ тепер говорить не про успіх вашої збірної, а про вашу ненависть», – заявив нападник.
Мбаппе також наголосив, що не дозволить безкарно поширювати расизм і мову ненависті, незалежно від того, хто є автором таких заяв.
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