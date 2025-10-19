У сьомому турі італійської Серії А відбувся матч між Дженоа та Пармою, який завершився без голів – 0:0.

Команда Патріка Вієйри мала ініціативу, частіше контролювала м'яч і створювала моменти, але так і не змогла засмутити суперника. Парма грала у меншості після того, як сенегальський захисник Абдулайє Ндіайє отримав два попередження протягом п'яти хвилин першого тайму.

Наприкінці зустрічі нападник господарів Корне не реалізував пенальті, пропустивши шанс здобути перемогу для Дженоа.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі, провів на полі 81 хвилину та отримав жовту картку у першому таймі.

Серія А, 7-й тур

Дженоа – Парма – 0:0