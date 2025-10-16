Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра наголосив на значущості Руслана Малиновського, зазначивши, що команда гостро потребує його участі на полі.

У жовтні хавбек збірної України виявив себе яскраво, забивши три м'ячі та зробивши одну результативну передачу за національну команду. У поточному сезоні 2025/26 він провів п'ять матчів за Дженоа та відзначився асистом.

«Руслан – дуже важливий гравець, дуже важливо, щоб він ставав впевненішим. Ми сподіваємося, що він забиватиме, нам потрібна його гра», – заявив французький фахівець в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Раніше Малиновський вразив улюбленого тренера феєричним камбеком в збірну України

Тим часом справи у генуезців складаються непросто — команда Вієйри посідає 19-те місце у таблиці Серії А, маючи лише два очки.