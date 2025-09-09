Франція в матчі 2 туру кваліфікації ЧС-2026 здобула другу перемогу проти Ісландії. Матч у Сен-Дені завершився завершився з рахунком 2:1.

У таборі збірної України був особливий інтерес до поєдинку після того, як синьо-жовті примудрились втратити перемогу над Азербайджаном (2:2) кількома годинами раніше.

Підопічні Дідьє Дешама, створивши купу моментів біля чужих воріт, однак в одній з небагатьох контратак на форота Меньяна свій момент реалізував Гудьйонсен, відкривши рахунок в зустрічі.

Господарі, в свою чергу, відреагували на пропущений гол лише перед свистком на перерву. Les Bleus заробили право на 11-метровий, який реалізував Мбаппе.

По перерві провал Ісландії в захисті коштував забитого голу Барколя, якому на порожні ворота викотив м'яч Мбаппе, записавши гол+пас у цій зустрічі.

Ісландія намагалась шукати щастя біля чужих воріт і під тиском суперника французи примудрилися заробити вилучення після фолу Тчуамені.

В заключні хвилини Гудьйонсен міг стати героєм Ісландії, якби VAR не скасував другий гол острів'ян через фол на Конате, а господарі святкували другу перемогу на старті відбору.

Відбір на ЧС-2026. 2 тур. Група D

Франція - Ісландія 2:1

Голи: Мбаппе, 45 (p пенfkmns), Барколя, 62 - Гудьйонсен, 21