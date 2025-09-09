Ротань поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2026 Азербайджан – Україна
Фахівець вірить в успіх синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про майбутній матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна.
«Я вважаю, що у грі з Францією не потрібно дивитися на результат. Мені дуже сподобався другий тайм, де ми мали можливості, щоб зіграти внічию. Це був суперник топрівня.
У матчі проти Азербайджану будемо підтримувати Україну, я впевнений, що все буде добре», – сказав Ротань ютуб-каналу XSPORT.
Матч Азербайджан – Україна відбудеться сьогодні у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.
Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.