Сергій Стаднюк

У другому турі української Другої ліги Тростянець удома розгромив дебютанта професіонального футболу Пенуел з рахунком 3:0. Господарі відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині завдяки точному удару Хуссіна, який згодом оформив дубль перед перервою. А одразу після неї результативним ударом відзначився Замуренко.

Зазначимо, що гра розпочалася 3 серпня, але була перервана через тривалу повітряну тривогу та дограна лише наступного дня. Для Пенуела це був перший офіційний поєдинок у статусі професійного клубу, адже матч першого туру за його участі було перенесено.

Тростянець із шістьма очками ділить перше місце з Колосом-2 та Ребелом.

Друга ліга, група Б, другий тур

Тростянець – Пенуел 3:0

Голи: Хуссін, 5, 39, Замуренко, 50

Тростянець: Рябенко, Коваленко, Мороховець, Тарануши, Гордійчук, Тишинінов, Місерджі, Хуссін (Деревинський 90), Чеглов, Замуренко, Мазур.

Пенуел: Ситько, Лященко, Пилипенко, Червятий, Руднєв (Чорний 46; Мисляй, 52), Петруніч, Бокулев, Лебедєв (Чернуха, 52), Байрук (Маціюк, 52), Полтавець, Матко (Білоконь, 81).

Попередження: Тишинінов, Таранушич, Хуссін, Мороховець – Петруніч, Пилипенко

Інші результати матчів, що були заплановані на 3 серпня.