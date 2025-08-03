Сергій Стаднюк

Завершилася більшість матчів другого туру української Другої ліги від неділі, 3 серпня.

У групі А Куликів і Нива Вінниця видали результативну нічию 2:2. Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині зусиллями Волкова, але до перерви Петленко відновив рівновагу. У другому таймі Мороз вивів вінничан уперед, та Волков оформив дубль і врятував Куликів від поразки на 81-й хвилині.

У групі Б дубль Колоса без проблем розгромив резервістів Чорноморця. Дублем відзначився Хруль, забивши у компенсований час першого тайму та на 54-й хвилині, а крапку в матчі поставив Недоля.

Діназ удома поступився Локомотиву. Господарі швидко відповіли на гол Савчука в дебюті, але автогол Кур’якова на 35-й хвилині знову вивів гостей уперед. Під завісу поєдинку Мочевінський забив третій м’яч Локомотива і забезпечив перемогу команді з Києва.

Матч між Тростянцем і Пенуелем у другому таймі було зупинено на 50-й хвилині через повітряну тривогу. Його буде дограно 4 серпня об 11:00.

Друга ліга, другий тур

Група А

Куликів – Нива Вінниця 2:2

Голи: Волков, 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 52

Група Б

Чорноморець-2 – Колос-2 0:3

Голи: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65

Діназ – Локомотив 1:3

Голи: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Кур’яков, 35 (автогол), Мочевінський, 89

Тростянець – Пенуел 3:0 (50-та хвилина)

Голи: Хуссін, 5, 39, Замуренко, 50