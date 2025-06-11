Перед поєдинком проти Нової Зеландії українська національна команда нагадала міжнародній спільноті про те, що в Україні досі триває повномасштабна війна. Кожну ніч мільйони українців прокидаються від звуків сирен, живуть під загрозою ракетних ударів. Минулої ночі Київ пережив один із найжорстокіших обстрілів з початку великої війни.

Лише за кілька днів між двома матчами на турнірі Canadian Shield по території України було завдано 1088 ударів засобами повітряного ураження.

Попри жахливу реальність вдома, футболісти продовжують представляти країну на міжнародній арені, несучи з собою пам'ять про тих, хто страждає щодня.