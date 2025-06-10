Стартовий склад збірної України на матч турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії
Початок зустрічі — в ніч із 10 на 11 червня опівночі за київським часом
близько 3 годин тому
Національна збірна України в ніч із 10 на 11 червня зіграє свій другий і фінальний матч на міжнародному турнірі Canadian Shield. Суперником синьо-жовтих стане команда Нової Зеландії.
Поєдинок відбудеться у Торонто на стадіоні BMO Field, а стартовий свисток пролунає рівно опівночі за київським часом.
У першому турі збірна України поступилася Канаді з рахунком 2:4. Програючи по ходу зустрічі в чотири м’ячі, команда Сергія Реброва зуміла відповісти двома голами, які на рахунку Іллі Забарного та Олександра Зінченка.
Склад збірної України на матч із Новою Зеландією:
Лунін, Михайличенко, Чеберко, Забарний, Тимчик, Михайленко, Назарина, Піхальонок, Кабаєв, Зубков, Гуцуляк
Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко