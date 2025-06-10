Суперник України на ходу: Нова Зеландія виграла 7 матчів поспіль з різницею м'ячів 34:1

Поєдинок у рамках турніру Canadian Shield розпочнеться опівночі за київським часом

близько 3 годин тому

rfe

У ніч на 11 червня національна збірна України проведе контрольний поєдинок у рамках турніру Canadian Shield. Суперником жовто-синіх стане команда Нової Зеландії. Початок зустрічі — рівно опівночі за київським часом.

Нова Зеландія вражає формою: останні сім матчів команда виграла з загальним рахунком 34:1. Ця серія включає як товариські зустрічі, так і поєдинки другого та третього етапів кваліфікації до чемпіонату світу 2026 у зоні Океанії.

Щоправда, серед результатів варто відзначити розгроми Самоа (8:0), Вануату (8:1) та Фіджі (7:0). Востаннє новозеландці поступалися у вересні 2024 року — тоді команда програла Мексиці 0:3, а трохи згодом зіграла внічию зі США (1:1).

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