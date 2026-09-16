Перед оголошенням списку Мальдери: Довбик повернувся до тренувань у Болоньї
Названо діагноз, через який форвард збірної України пропустив матч проти Наполі
Український нападник Болоньї Артем Довбик повернувся до тренувань у загальній групі команди. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
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Двадцятивосьмирічний форвард пропустив нещодавній матч проти Наполі, у якому Болонья зазнала поразки з рахунком 0:1. Причиною відсутності українця став м’язовий дискомфорт.
Водночас тренерський штаб і медичний персонал Болоньї не планують форсувати повернення Довбика до повноцінних навантажень. У клубі хочуть уникнути рецидиву травми, тому стан футболіста контролюватимуть особливо уважно.
Довбик отримав виклик до збірної України, однак остаточний склад команди ще офіційно не оголошено. Головний тренер Андреа Мальдера зробить це сьогодні, 16 вересня.
Українець приєднався до Болоньї влітку на правах оренди з Роми. На старті сезону він провів за нову команду три матчі та забив один гол.
Нещодавно Болонья призначила нового головного тренера. Команду очолив Раффаеле Палладіно, який змінив на посаді Доменіко Тедеско.