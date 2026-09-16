Оголошення сладу збірної України на матчі Ліги націй. Пряма трансляція
Дізнайтеся першими, хто ввійшов до списку Андреа Мальдери
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера 16 вересня оголосить офіційний список футболістів, викликаних на найближчі матчі Ліги націй. Презентація складу відбудеться в музейно-культурному комплексі пивоваріння «Львіварня» у Львові. Початок – о 17:30.
Синьо-жовті проведуть чотири поєдинки в межах турніру. 25 вересня українська команда зіграє проти Угорщини на виїзді, а 5 жовтня прийме угорців у номінально домашньому матчі.
28 вересня збірна України в гостях зустрінеться з Грузією. 2 жовтня команда Мальдери проведе номінально домашній поєдинок проти Північної Ірландії. Трансляцію оголошення складу проведе УАФ.
Підготовку збірної ускладнюють численні травми та клубні проблеми окремих футболістів. Водночас деякі гравці підходять до міжнародного вікна в хорошій формі.
Віктор Циганков уже відзначився голом і результативною передачею за Аякс. Роман Яремчук дебютував за Олімпіакос у новому сезоні, а Анатолій Трубін, імовірно, отримає ігрову практику в складі Бенфіки в Лізі Європи.
Після оголошення списку стане відомо, хто саме допоможе збірній України в матчах проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
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