Переможець Ліги чемпіонів обрав два місця для нового стадіону

Павло Василенко

ПСЖ обрав дві ділянки поза столицею Франції для будівництва свого майбутнього стадіону. Катарські власники клубу хочуть власний стадіон, але місто відмовляється продати їм «Парк де Пренс» місткістю 48 000 глядачів, який команда використовує з 1972 року.

«Титул Ліги чемпіонів є важливою віхою у розвитку клубу. Щоб залишатися конкурентоспроможним на найвищому рівні, консолідувати свій довгостроковий бізнес-план та вітати велику кількість нових уболівальників у найкращих можливих умовах, клуб має придбати стадіон, який відповідає його амбіціям. Це основна умова, якщо клуб хоче зберегти своє довгострокове зростання», – цитує представника ПСЖ агентство AP.

В даний час вони зосереджені на двох майданчиках, у місті Массі на південь від Парижа та в Пуассі – за 25 кілометрів на захід від міста. Клуб також відкрив там свій тренувальний центр минулого року.

«Ми проведемо додаткові дослідження, щоб точніше оцінити здійсненність та реалізацію такого амбітного та значущого для нашого клубу та вболівальників проекту. На даному етапі жодне місце не є кращим», – додали до ПСЖ.

Торік клуб інвестував понад 85 мільйонів євро у зміст «Парк де Пренс» і був сповнений рішучості витратити ще 500 мільйонів на реконструкцію. Мер Парижа Анн Ідальго дала зрозуміти після перемоги з рахунком 5:0 у фіналі Ліги чемпіонів над Інтером, що вона відкрита для реноваційних робіт з метою збільшення місткості. Але вона також проти продажу.