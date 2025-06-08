ПСЖ форсує трансфер Забарного

Українець потрібний французькому гранду

близько 9 годин тому

Забарний
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

ПСЖ активно працює над трансфером українського захисника Іллі Забарного. За інформацією FootMercato, французи намагаються підписати 22-річного центрбека Борнмута до закінчення додаткового трансферного вікна.

Сам Забарний також дуже зацікавлений у переході до ПСЖ і хоче завершити його якнайшвидше, щоб увійти до складу команди на Клубному чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Борнмут хоче отримати за 22-річного гравця не менше 50 мільйонів євро.

Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут цього сезону, віддавши одну результативну передачу.

Контракт захисника з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року.

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