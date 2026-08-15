Переможець Євро-2020 у складі збірної Італії завершив професійну кар'єру
Останнім його клубом був Париж
Чіро Іммобіле / Фото - Yahoo
Відомий італійський нападник Чіро Іммобіле оголосив про завершення карʼєри.
Це рішення він ухвалив у 36 років.
Іммобіле протягом карʼєри грав за Ювентус, Сієну, Гроссето, Пескару, Дженоа, Торіно, Боруссію Дортмунд, Севілью, Лаціо, Бешикташ, Болонью і Париж.
Чіро ставав 4 рази найкращим бомбардиром Серії А. Вигравав Суперкубок Німеччини, двічі Суперкубок Італії, Кубок Італії та Суперкубок Туреччини.
Зі збірною Італії виграв золоті медалі Євро-2020. На його рахунку 17 голів у 57 матчах за національну команду своєї країни.
Нагадаємо, гравець Полісся зацікавив клуб Серії А.