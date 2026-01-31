У різні роки Чіро Іммобіле вважався одним із найяскравіших нападників Торіно, тому дортмундська Боруссія без роздумів заплатила за нього 18,5 мільйонів євро влітку 2014 року. Через два сезони Лаціо зумів вигідно оформити трансфер форварда, викупивши його контракт у Севільї за 9,45 мільйонів євро.

Наразі Іммобіле вже 35 років, а його останнім клубом стала Болонья, куди він перейшов вільним агентом минулого літа. Однак цей етап кар'єри не виправдав очікувань: цього сезону нападник провів 227 хвилин у дев'яти матчах і не зумів відзначитися забитими м'ячами.

Тим часом зимове трансферне вікно може принести Іммобіле новий поворот у кар'єрі. За інформацією Ніколо Скіри, футболіст близький до переходу до французького клубу Париж, який зможе підписати його безкоштовно. Повідомляється, що сторони планують укласти контракт до 2027 року.

Раніше ПСЖ на очах Забарного пролетів повз топ-8 ЛЧ.