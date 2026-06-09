Сергій Разумовський

Мадридський Реал офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Альваро Арбелоа. Пресслужба клубу повідомила, що сторони дійшли згоди щодо припинення повноважень 43-річного фахівця на посаді наставника першої команди.

У заяві Реала зазначається, що клуб високо цінує внесок Арбелоа та вдячний йому за роботу. У мадридському гранді наголосили, що протягом усієї своєї кар’єри в структурі клубу, починаючи з моменту приходу до академії, Арбелоа демонстрував відданість, лояльність і професійне ставлення до справи.

Також у Реалі підкреслили, що особистість Арбелоа є прикладом клубних цінностей. У мадридському клубі вважають його людиною, яка добре розуміє філософію Реала та завжди представляла команду з повагою як у статусі футболіста, так і під час тренерської роботи.

Клуб також побажав Арбелоа та його родині успіхів у новому етапі життя. У Реалі дали зрозуміти, що двері клубу для колишнього захисника й надалі залишатимуться відкритими, адже він має особливий зв’язок із мадридською командою.

Альваро Арбелоа очолив Реал 12 січня цього року. Його період роботи на посаді головного тренера тривав відносно недовго, однак за цей час він встиг провести з командою 28 матчів у всіх турнірах.

Під керівництвом 43-річного фахівця мадридці здобули 18 перемог, двічі зіграли внічию та зазнали 8 поразок. Попри достатньо високий відсоток виграних матчів, керівництво клубу ухвалило рішення про зміну тренера.

Раніше з’являлася інформація, що новим головним тренером Реала може стати Жозе Моурінью. Португальський фахівець уже працював із мадридським клубом і добре знайомий із вимогами та атмосферою команди.

Раніше президент Реала Флорентіно Перес переобрався на посаду. Він обіцяв, що поверне Моурінью до клубу.