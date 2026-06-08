Моурінью відреагував на перемогу Переса. Португалець близький до повернення в Реал
Фахівець зробив коротку заяву
близько 2 годин томуПідписатися в
Жозе Моурінью. Фото - ФК Бенфіка
Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью поділився своїми враженнями щодо перемоги Флорентіно Переса на президентських виборах Реала.
«Так, Флорентіно Перес переміг. Це очевидно», – прокоментував Моурінью.
Перес переміг іспанського підприємця Енріке Рікельме і очолюватиме клуб до 2030 року. Це буде його восьмий термін поспіль, а вчорашнє голосування стало першими виборами в мадридському клубі з 2006 року.
Моурінью був фаворитом на посаду головного тренера Реала, якщо б Перес виграв вибори, тому вже очікується, що португалець офіційно прибуде на «Бернабеу» протягом декількох днів.
За Реал виступає український голкіпер Андрій Лунін.