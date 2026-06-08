Павло Василенко

Оголошено результати президентських виборів у мадридському Реалі. Результат не став несподіванкою: перемогу здобув Флорентіно Перес.

Кілька тижнів тому мадридський клуб вирішив оголосити президентські вибори. Флорентіно Перес та Енріке Рікельме боролися за голоси виборців. Під час виборчої кампанії кандидати змагалися один з одним обіцянками.

Рікельме пообіцяв провести переговори з Ерлінгом Холандом та Юргеном Клоппом. Перес забезпечив підписання Дензела Дюмфріса, Ібраїма Конате, Жозе Моурінью та загадкової зірки.

Голосування відбувалося в неділю, 7 червня. Невдовзі після закриття виборчих дільниць з'явилися екзит-поли, які прогнозували перемогу Переса над Рікельме.

Оголошення офіційних результатів було, таким чином, формальністю. У понеділок все стало зрозуміло. Перес отримав 21 741 голос (65%), Рікельме – 11 814 (35%).

«Це прекрасний день для мене та всіх уболівальників «вершкових». Ми перемогли. Я тут, щоб захищати Реал Мадрид. Ми – сім'я. Ми разом виграємо ще більше титулів. Сьогодні починається боротьба за 16-й титул Ліги чемпіонів», – сказав Перес.

Перес обійматиме посаду президента Реала з 2026 по 2030 рік. Це його восьмий термін на посаді. Він безперервно керує клубом з 2009 року. Перес також обіймав посаду президента з 2000 по 2006 рік.

За Реал виступає український голкіпер Андрій Лунін.