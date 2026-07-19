Павло Василенко

Напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії Ліонель Мессі надіслав емоційне послання вболівальникам, а також повторив символічний крок, який уже приносив Аргентині успіх. Капітан «альбіселесте» переопублікував у соціальних мережах той самий допис, який оприлюднив після перемоги над Хорватією (3:0) у півфіналі мундіалю-2022. Багато фанатів сприйняли це як забобон і спробу знову привернути удачу перед вирішальним матчем.

У короткому повідомленні Мессі написав:

«Ми у фіналі! Ми знову виклалися на повну, щоб зіграти ще один великий матч. Дякую всім, хто вірив у цю команду. Вперед, Аргентина!»

Згодом легендарний нападник опублікував і більш особисте звернення. Він наголосив, що головною цінністю стали не лише титули, а й багаторічний шлях разом із командою, спільна боротьба, підтримка у складні моменти та єдність колективу.

Мессі також подякував партнерам, тренерському штабу та всім, хто працює зі збірною, підкресливши, що ця команда вже назавжди вписала своє ім'я в історію аргентинського футболу, незалежно від результату фіналу. Для 39-річного капітана цей матч стане останнім на чемпіонатах світу.