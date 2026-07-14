ПФЛ офіційно оголосила список команд Другої ліги на сезон-2026/27
Всього атестовано 18 клубів
близько 1 години томуПідписатися в
Фото - ПФЛ
Професіональна футбольна ліга (ПФЛ) офіційно назвала список команд, які наступного сезону будуть змагатися між собою у Другій лізі в рамках груп А і Б.
Група А
- Брацлав (Вінниця)
- Вільхівці (Вільхівці)
- Діназ (Вишгород)
- Дністер (Заліщики)
- Нива (Вінниця)
- Поділля (Хмельницький)
- Рух (Львів)
- Самбір-Нива-2 (Тернопіль)
- Скала 1911 (Стрий)
Група Б
- Авангард (Лозова)
- Атлет (Київ)
- Карбон (Черкаси)
- Металург (Запоріжжя)
- Ребел (Київ)
- Олександрія-2 (Олександрія)
- Пенуел (Кривий Ріг)
- Полтава-2 (Полтава)
- Тростянець (Тростянець)