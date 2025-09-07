Під час масованого обстрілу росія влучила в будинок Судакова
Футболіст показав наслідники руйнувань
16 хвилин тому
Фото - ФК Бенфіка
У ніч на 7 вересня 2025 року російські війська атакували Київ дронами. Спалахнули пожежі та є руйнування будинків.
Постраждав також і житловий комплекс, де знаходиться квартира півзахисника збірної України та Бенфіки Георгія Судакова.
«Йо**ні орки, приліт в наш будинок… Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку», – написав Судаков у своєму телеграм-каналі.
У літнє трансферне вікно хавбек перейшов з донецького Шахтаря у лісабонську Бенфіку.
Всього за «гірників» Судаков провів 148 ігор у всіх турнірах (35 голів і 26 асистів)
У складі національної збірної України півзахисник відіграв 29 поєдинків, забивши три голи і віддавши шість асистів.
