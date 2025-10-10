Пікфорд встановив унікальне досягнення у складі збірної Англії
Англійці в спарингу обіграли Уельс
близько 2 годин тому
Джордан Пікфорд/фото: Google
Збірна Англії впевнено обіграла Уельс із рахунком 3:0 у товариському поєдинку.
У цьому матчі у воротах команди «трьох левів» зіграв Джордан Пікфорд.
31-річний голкіпер став першим в історії збірної Англії, хто зумів провести вісім повних матчів поспіль, не пропустивши жодного голу.
Наступний матч Англія проведе проти Латвії у відбірному турнірі до ЧС-2026. Гра відбудеться 14 жовтня о 21:45 за київським часом.