Тухель розкритикував уболівальників Англії після перемоги над Уельсом
Наставник збірної залишився розчарований відсутністю підтримки на трибунах
33 хвилини тому
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель залишився незадоволений атмосферою на стадіоні під час товариського матчу проти Уельсу, який його команда впевнено виграла з рахунком 3:0.
Контрольний матч
Англія – Уельс 3:0
(Роджерс 3', Воткінс 11', Сака 20')
Після гри наставник зазначив, що попри блискучий старт його команди, уболівальники не створили належної підтримки з трибун.
— До перерви ми могли вести 5:0. Ми не реалізували четвертий і п’ятий моменти. На стадіоні було тихо. Ми не отримали жодної підтримки від фанатів, але зробили все, щоб перемогти. Команда заслужила цю перемогу — це наступний крок у правильному напрямку. Що ще можна вимагати після трьох голів за перші 20 хвилин?
Було чутно лише валлійців упродовж перших тридцяти хвилин. Це трохи сумно, адже наша команда заслуговує на більше, — передає слова Тухеля The Sun.
Раніше, Томас Тухель поділився думкою, чи є Англія фаворитом майбутнього чемпіонату світу 2026.
Поділитись