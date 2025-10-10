Головний тренер збірної Англії Томас Тухель залишився незадоволений атмосферою на стадіоні під час товариського матчу проти Уельсу, який його команда впевнено виграла з рахунком 3:0.

Контрольний матч

Англія – Уельс 3:0

(Роджерс 3', Воткінс 11', Сака 20')

Після гри наставник зазначив, що попри блискучий старт його команди, уболівальники не створили належної підтримки з трибун.

— До перерви ми могли вести 5:0. Ми не реалізували четвертий і п’ятий моменти. На стадіоні було тихо. Ми не отримали жодної підтримки від фанатів, але зробили все, щоб перемогти. Команда заслужила цю перемогу — це наступний крок у правильному напрямку. Що ще можна вимагати після трьох голів за перші 20 хвилин? Було чутно лише валлійців упродовж перших тридцяти хвилин. Це трохи сумно, адже наша команда заслуговує на більше, — передає слова Тухеля The Sun.

