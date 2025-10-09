Тухель про збірну Англії: «Ми претенденти, але не фаворити»
Тренер поділився думкою про шанси своєї команди на чемпіонаті світу 2026
близько 1 години тому
Томас Тухель / фото - ФА
Німецький фахівець Томас Тухель висловив свою оцінку щодо можливостей збірної Англії на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.
— Ми можемо бути одними з претендентів, але не фаворитами. За перемогу також боротимуться Аргентина, Франція, Іспанія, Бразилія. Це не означає, що у нас мало шансів. Просто для тріумфу необхідно пройти довгий шлях. Ми будемо рухатися крок за кроком, — зазначив Тухель.
Вже у четвер, 9 жовтня, збірна Англії проведе контрольний матч проти національної команди Уельсу. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Також стало відомо, скільки Каннаваро зароблятиме на чолі збірної Узбекистану.
Поділитись