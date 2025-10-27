У рамках десятого туру чемпіонату України Динамо на своєму полі розгромило Кривбас із рахунком 4:0.

Після зустрічі центральний півзахисник киян Олександр Піхальонок поділився враженнями про те, як команда Олександра Шовковського змогла показати якісну гру та перетворити її на впевнену перемогу.

Крім того, Піхальонок розповів про свої відчуття від спільної гри з Андрієм Ярмоленком, який у цьому поєдинку діяв на позиції центрального форварда.