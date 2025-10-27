Піхальонок емоційно відреагував на розгромну перемогу Динамо над Кривбасом
Футболіст задоволений виступом команди
32 хвилини тому
У рамках десятого туру чемпіонату України Динамо на своєму полі розгромило Кривбас із рахунком 4:0.
Після зустрічі центральний півзахисник киян Олександр Піхальонок поділився враженнями про те, як команда Олександра Шовковського змогла показати якісну гру та перетворити її на впевнену перемогу.
Крім того, Піхальонок розповів про свої відчуття від спільної гри з Андрієм Ярмоленком, який у цьому поєдинку діяв на позиції центрального форварда.
«Сьогодні ми вийшли дуже зарядженими. Нам була дуже потрібна перемога. Сподіваюся, що ми й надалі продовжуватимемо так грати. Сьогодні ми билися один за одного, за кожен м'яч, тож результат є закономірним. Де це все було раніше? На жаль, бувають такі періоди, коли не виходить. Сподіваюся, що ми стали на потрібні сходи.
Якщо чесно, було дуже цікаво грати з ним на цій позиції. Це висококваліфікований гравець, ми знаємо, як він грає на цій позиції, як підлаштовується під м'ячі та відкривається за спину. З ним легко грати. На тренуваннях Андрій Миколайович грав на позиції центрфорварда», — сказав Піхальонок для ПРОФУТБОЛ Digital.