Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки матчу десятого туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (0:4). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Протягом цього тижня ми готувалися до гри проти однієї з найкращих команд України. Як вже говорили хлопцям під час перерви, у першому таймі ми проявили занадто багато поваги до суперника. Через це нам бракувало тієї агресії та якості гри, яку наші футболісти зазвичай демонструють.

У другому таймі просили команду додати більше в агресії та енергії. Хоча моментів створили не так багато, як могли б, усе ж намагалися змінити хід гри. Ми зробили заміни, випустили молодих футболістів, які вже мали досвід матчів проти «Динамо». Сподівались, що вони зможуть показати характер. На жаль, наприкінці зустрічі ми пропустили четвертий гол.

Підсумовуючи цей зіграний турнірний відрізок, ми провели дев’ять хороших матчів, перебували у верхній частині турнірної таблиці, і ця гра стала для нас важливим уроком. Потрібно ще краще готуватися до сильних суперників. Ми зробили висновки, повертаємося додому і продовжимо працювати, щоб удосконалювати команду.

Щодо умов, мені здається, що останнім часом у Києві зараз навіть небезпечніше, ніж у Кривому Розі. Попри це, наша команда має можливість якісно готуватися до матчів. Звісно, є певні труднощі, але ми намагаємося пристосуватися. Працюємо добре, враховуючи всі переїзди. Іноземні гравці також залишаються позитивними і відповідально ставляться до обставин.

Перший гол суперника? Це сталося після стандарту. У таких моментах ми завжди очікуємо, що гравці опікуватимуть своїх суперників. Але в один момент ми втратили гравця, який і забив - Попова. Такого не повинно траплятися, особливо коли гра побудована на персональному відборі та агресії. Шкода, що пропустили саме зі стандарту.

Ми знали, що на нас тиснутимуть. Під час тренувань ми відпрацьовували різні ситуації, як під пресингом, так і без нього. Тож гравці знали, чого очікувати. Вони мають читати гру і реагувати на неї. Але, на мою думку, ми реагували занадто повільно, не в тому темпі, в якому зазвичай граємо.

У перерві ми говорили менше про тактику, а більше про те, що треба проявити характер, показати свої якості, не боятися і повернути ту агресію, яку ми мали у попередніх матчах. Це була головна мета - відновити агресивність. Заміни ми зробили вже наприкінці другого тайму, хотіли дати шанс свіжим, молодим гравцям, які могли б внести щось особливе цього вечора.

Так, це не спрацювало, але вони отримали свій досвід, що також важливо для нас, бо ми продовжуємо будувати молоду команду. Щодо Джоеля, настав час дати йому кілька хвилин після місяця тренувань з нами. Тож сьогодні він почав звикати до українського чемпіонату.

Не думаю, що гравці матимуть через це труднощі. Вони вже показали хороший футбол у попередніх матчах. Ми повернемося додому, переглянемо гру, кожен має оцінити свої дії, зрозуміти, що міг зробити краще або що забув зробити. І після цього будемо готуватися до наступного матчу.